Giampaolo infuriato: “Arbitraggio a senso unico, dopo l’espulsione forse voleva sistemare”

Giampaolo infuriato nel post partita di Sampdoria-Milan. Intervistato ai microfoni di SKY, il tecnico dei blucerchiati si è definito tutt’altro che soddisfatto di come Fabbri abbia diretto la gara.

Queste le sue parole:

SULLA DIREZIONE ARBITRALE: “Espulsione di Leao sacrosanta. Arbitraggio a senso unico, come se dovesse mettere a posto qualcosa. Poi credo che non si debba arbitrare con arroganza, devi reggere la pressione. Il posto in palio è importante per entrambe. Rispetto per la Samp! La mia espulsione è giusta perchè gli ho dato del cogli***, ma non bisogna gestire così i cartellini, bisogna essere più ragionevoli, altrimenti ti fai trasportare. Io non sono mai stato polemico nei loro confronti, ma oggi gestione sbagliata”.

Fabbri Sampdoria Milan

SULLA SAMPDORIA: “La mia squadra dopo Salerno ha fatto ottime gare. Abbiamo incontrato grandi squadre ma io ho grande fiducia nei miei calciatori”.

SU GABBIADINI: “Quando gioco così lo tengo in panchina come riserva importante, per provare a cambiare la partita nella ripresa. Quando giocheremo con le 2 punte giocherà“.

SU LEAO: “Se parte Leao non lo prendi più. Abbiamo scelto una strategia per provare a limitarlo, lui comunque nei 90 minuti qualcosa se la crea sempre. Devi essere bravo a marcarlo. Giocatore forte, in Serie A non lo tiene nessuno”.