“Il Milan lo è per me”, che parole del nuovo acquisto rossonero!

Non solo derby nella sponda rossonera di Milano, oggi è il giorno di Vranckx, centrocampista classe 2002 arrivato nelle ultime ore di mercato estivo. Il Belga arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Wolfsburg è quel rinforzo a centrocampo che Pioli chiedeva dopo la partenza di Franck Kessiè.

Proprio oggi, giorno importantissimo per la sua squadra, a poche ore dalla stra cittadina, ai microfoni di Milan Tv sono arrivate le prime parole del giovanissimo neo-acquisto rossonero.

Il giocatore si è mostrato entusiasta della nuova avventura definendola un’occasione nonchè un grosso passo avanti per la propria carriera calcistica.

Queste le sue parole:

Sul Milan “Credo che questo sia un grosso passo avanti per la mia carriera, proverò a dare il massimo per il club sperando di vincere di nuovo lo Scudetto. Credo che nella vita non ci siano limiti, devi continuare a spingere verso i tuoi sogni senza mai arrenderti. Sono un centrocampista con molta gamba e forza, e ho anche una buona qualità. Penso sia bello che ci siano così tanti giocatori belgi. Conosco Saelemaekers e Origi, ma non tanto quanto De Ketelaere. Charles mi ha detto che questo è un ottimo club, i giocatori e l’ambiente sono buoni: perciò mi sono sentito subito bene quando sono arrivato.”