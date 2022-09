Juventus-Salernitana, maxi rissa nel finale: quante espulsioni!

Succede di tutto nel finale di Juventus-Salernitana. Il risultato è inchiodato sul 2-2, dopo che Gleison Bremer e Leonardo Bonucci hanno rimontato il vantaggio granata, che aveva chiuso il primo tempo con il doppio vantaggio grazie alle reti di Antonio Candreva e Krysztof Piatek.

Arkadiusz Milik spizza in rete il pallone del vantaggio bianconero ed esulta togliendosi la maglia. Il polacco viene prontamente espulso, considerando che era già ammonito in precedenza e con l’esultanza ha preso il secondo giallo.

Rissa Juventus Salernitana

A questo punto, la gioia del bomber juventino viene frenata di botto. Matteo Marcenaro, direttore di gara, annulla il gol per la posizione di fuorigioco di Bonucci, che viene considerata ‘attiva’. La decisione dell’arbitro causa una polemica ed una maxi rissa.

Il difensore bianconero non influisce in nessun modo sull’azione del gol, come confermato poi a DAZN da Luca Marelli. Si scaldano gli animi e il direttore di gara deve calmarli con qualche cartellino rosso. A pagare, sono stati: Juan Cuadrado, Federico Fazio e Massimiliano Allegri.

Vittorio Assenza