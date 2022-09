Sei qui: Home » News » “Kvara e Leao hanno una qualità in Serie A”, a SKY non hanno dubbi!

Il derby di ieri ha nuovamente consacrato Rafael Leao. Il portoghese del Milan era stato oggetto di critiche per le prime prestazioni non all’altezza del giocatore che ci aveva abituato nel finale della scorsa stagione.

I numeri dell’ex Lille, però, gli danno ancora ragione, soprattutto vista la prestazione di ieri. Leao ha preso parte a 17 delle ultime 33 reti e, in particolare, ha segnato per la prima volta nel derby.

Un giocatore molto simile, che ha messo in luce qualità straordinarie in queste prime gare della stagione è senza dubbio Kvicha Kvaratskhelia.

Sui due talenti classe ’99 della nostra Serie A si è espresso Fabio Capello. L’ex tecnico di Milan e Real Madrid è intervenuto al Club di Sky Sport:

“Kvara e Leao hanno una qualità che li eleva di livello rispetto agli altri giocatori del campionato: sanno dribblare e dopo alzano la testa. Non la abbassano e quindi poi sbagliano il passaggio successivo. Loro invece alzano la testa, hanno la qualità per capire quale compagno servire”.

A conclusione del suo discorso è intervenuto Marco Bucciantini: “Questi due ragazzini ci avvicinano un po’ al calcio europeo da cui abbiamo perso contatto”.

Un elogio molto più che meritato, sia per il portoghese che per il georgiano. E chissà se uno dei due riuscirà davvero a far bene anche nel calcio europeo che conta, obiettivo che tanto manca alle squadre italiane.

Leonardo Costigliola