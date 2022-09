Ufficiale, c’è il comunicato del Giudice Sportivo: la decisione su Rafael Leao

Pochi minuti fa sono state emesse le sentenze del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea.

Sanzione di 5mila euro a Cremonese e Juventus, 3mila euro all’Atalanta e 2mila a Napoli e Roma.

Multa da 5mila euro e una giornata di squalifica per Federico Fazio e Juan Cuadrado che, negli ultimi minuti della gara tra Juventus e Salernitana, hanno acceso un confronto con membri della panchina coinvolti, scatenando una maxi rissa.

Rafael Leao, Milan

Per Jean-Daniel Akpa-Akpro, oltre ad una giornata di squalifica, viene assegnata anche l’ammonizione, dato che al momento dell’espulsione il giocatore era già ammonito.

Ruan Tressoldi, Arkadiusz Milik, Igor e Rafael Leao, invece, hanno ricevuto soltanto una giornata di squalifica dal giudice sportivo.

Stefano Pioli, quindi, perderà il portoghese solo per la gara casalinga contro il Napoli, per poi ritrovarlo in occasione della trasferta contro l’Empoli.

L’esterno numero 17, domani sera, partirà titolare contro la Dinamo Zagabria, considerata la sua assenza contro i partenopei. Al suo posto, in campionato, il tecnico rossonero potrebbe optare per la difesa a 3, avanzando Theo Hernandez.

Vittorio Assenza