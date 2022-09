Milan-Dinamo Zagabria, impressionante il numero di tifosi croati a San Siro!

Mercoledì 14 andrà in scena il match tra Milan e Dinamo Zagabria valido per la seconda giornata di girone di Champions League. Il Milan è alla sua seconda partecipazione consecutiva mentre lo Zagabria torna dopo l’edizione 2019-2020. Al tempo, la squadra croata ha incontrato un girone di ferro, composto da Manchester City, Atalanta e Shakhtar Donetsk, uscendo ai gironi.

Il ritorno in Champions è stato così apprezzato che, secondo la Gazzetta dello Sport, i tifosi croati dello Zagabria hanno staccato 4300 biglietti per il settore ospiti di San Siro. Si preparano a far gridare le loro corde vocali per sostenere la squadra rossoblù.

Milan Dinamo Champions

I dati del botteghino del Milan, invece, ancora non si conoscono. La fruibilità dei biglietti, virtuali e cartacei, è stata disposta già dal 2 settembre.

Il Milan vorrà trovare la vittoria in casa. Tre punti manderebbero già un forte segnale alla capolista del girone (attualmente proprio la Dinamo con 3 punti) e al Chelsea, avversario dato come principale contendente al primo posto ma che è partito con un cilecca contro i croati.

Edoardo Crico