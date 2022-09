Milan, Pioli può sorridere: un rossonero vicino al rientro

In casa Milan la concentrazione è al massimo in vista della sfida di sabato sera, ore 20.45, contro la Sampdoria.

La squadra di Marco Giampaolo, tra l’altro ex Milan, non ha iniziato nel migliore dei modi questo campionato ma, nonostante ciò, rimane una delle più ostiche, soprattutto al Ferraris.

Dunque, i rossoneri non devono abbassare la guardia e continuare a far bene come visto nel derby della scorsa giornata.

Come sottolineato anche stamattina, però, mister Pioli starebbe pensando di attuare un ampio turnover, viste le tante partite ravvicinate da qui alla sosta tra campionato e Champions League.

Per far si che ci siano le giuste rotazioni, quindi, c’è bisogno che siano tutti a disposizione, ma c’è ancora qualcuno ai box ed è il caso di Rade Krunic.

Getty Images, Rade Krunic

Il bosniaco, ormai alla quarta stagione in rossonero, è un giocatore fondamentale per gli schemi di mister Pioli, grazie alla sua duttilità.

Non un titolare, ma un giocatore sempre disponibile e utilissimo nelle rotazioni. Difficilmente rientrerà in tempo per la sfida di sabato contro i doriani, in cui sarebbe servito eccome, più probabile che rientri a disposizione per la prossima settimana, in vista di Milan-Dinamo Zagabria, valevole per la seconda giornata di Champion League.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista ex Empoli dovrebbe tornare a far parte dei convocati proprio contro i croati.

Buone notizie, dunque, per Pioli, che potrà contare su un giocatore in più.