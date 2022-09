Leao salta Milan-Napoli, Pioli rammaricato: la risposta sull’espulsione!

Da poco è terminato il match di Marassi dove il Milan ha trionfato sulla Sampdoria di Marco Giampaolo in un match difficilissimo.

La partita si era messa in discesa per il Milan, ma poi un inizio di secondo tempo shock con l’espulsione di Rafael Leao ha complicato notevolmente i piani dei rossoneri che sono però usciti con i tre punti dallo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Poco dopo la partita Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport dove ha parlato del match

Pioli Sampdoria Milan

Il mister ha esordito parlando di Sandro Tonali:

“Sandro rappresenta un’eccellenza. Lui è diventato leader con le sue caratteristiche e qualità. Non ha mai smesso di crederci. Si merita il rinnovo.”

Poi il mister romagnolo ha parlato dell’importanza della vittoria:

“La vittoria è importante perché sofferta e voluta. Abbiamo giocato un gran primo tempo, meritavamo il secondo gol. L’espulsione di Rafa ha complicato tutto ma siamo stati bravi. Marassi è un campo difficile.”

Sulla crescita di Leao e De Ketelaere, e sull’espulsione di Leao:

“Dispiace molto per Rafa, gli avevo di chiesto di stare attento. Va cambiato qualcosa perché in Italia quando un attaccante protegge palla e il difensore va a terra viene sempre ammonito e non va bene. Charles è molto importante, sta facendo molto bene. “

Poi arriva l’in bocca al lupo al gruppo della pallavolo italiana

“L’Italia della Pallavolo in finale fa bene allo sport, gli faccio il mio in bocca al lupo. Si vede che sono un grande gruppo.”

Poi arriva la domanda sul big match di domenica prossima contro il Napoli, e sulle assenze da ambo le parti:

“Credo che sia Napoli che Milan perdano molto con le assenze. Noi, forse, ci perdiamo di più perché non avremmo molto probabilmente nemmeno Ante. Fisicamente è stata una settimana molto dispendiosa. Ci faremo sicuramente trovare pronti per la partita di domenica prossima.”

Veronica Baldaccini ha poi chiesto a proposito della motivazione pre match:

“Dipende dalle situazioni, avevo visto Rafa scherzare molto e allora sono andato da lui ma poi mi ha tranquillizzato e mi ha detto di non preoccuparmi, forse mi sarei dovuto preoccupare (ride ndr.)”

L’intervista si è poi conclusa con la domanda di Walter Zenga sull’arbitraggio:

“I giocatori si adattano all’arbitro. A Salisburgo i mezzi falli non li hanno fischiati. Se si fischia troppo poi si creano molte proteste. Nel derby abbiamo giocato solo 47 minuti di calcio effettivi. Sono Pochi! I calciatori non hanno problemi nell’adattarsi.”

Andrea Mariotti