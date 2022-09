Sei qui: Home » News » “Milan squadra da battere?”, Tonali non ha dubbi: l’idea sulla Serie A!

Sandro Tonali, intervistato ai microfoni di DAZN, ha parlato nel post partita di Sampdoria-Milan. Il match è terminato sul risultato di 1-2, con le reti di Messias e Giroud per il Milan e quella di Djuricic per i blucerchiati.

Con questa vittoria, i rossoneri si portano momentaneamente in testa al campionato, a pari merito con il Napoli a quota 14.

Queste le sue parole:

VITTORIA DOPO IL RINNOVO: “La partita di oggi ci dà una carica incredibile. Meglio vincere la partita che segnare o fare un altro risultato. Io sono felice per questo, siamo contenti per aver dato tutto in campo ed aver fatto una grande partita“.

Tonali Sampdoria Milan

SU PIOLI: “Abbiamo un bellissimo rapporto, oggi avevamo bisogno del suo aiuto. Abbiamo cercato tutti di darci una mano. Non abbiamo giocato bene ma abbiamo vinto, questo è quello che conta”.

SULLA CONSAPEVOLEZZA DELLA ROSA: “Queste sono partite sporche, nel secondo tempo abbiamo fatto meno passaggi precisi in due anni credo. Siamo riusciti a vincere uguale la partita, se riusciamo a farlo anche in condizione come oggi possiamo fare tanta strada”.

IL MILAN è LA SQUADRA DA BATTERE? “Credo che questo campionato sia molto equilibrato, abbiamo dimostrato di essere una squadra difficile da battere. Non dico che siamo i più forti, ma ci sentiamo forti”.