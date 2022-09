Pioli pensa al Salisburgo: dubbio di formazione in attacco!

Dopo i festeggiamenti per il derby vinto il 3 settembre per 3-2 non c’è tempo per sollazzi.

Infatti, il Milan scenderà domani in campo contro il Salisburgo nella gara inaugurale della Champions League 2022-2023 alle ore 21:00.

Nella formazione di domani Stefano Pioli ha due dubbi: secondo quanto riportato da Tuttosport è ballottaggio tra De Ketelaere e Brahim Diaz. I due si contenderanno la trequarti (il primo è il favorito) in più rimane la solita “sfida” Messias- Saelemaekers per la fascia destra.

Pioli Milan Champions

Il Milan vorrebbe cominciare subito col piede giusto la Champions League. Lo scorso anno è capitato in un girone molto insidioso, composto da Liverpool, Porto e Atletico Madrid. Per i rossoneri si trattava di un ritorno importante in Champions e le compagini si sono rivelate troppo esperte: morale della favola, ultimo posto con quattro punti in sei giornate.

Quest’anno, invece, il girone compare quantomeno equilibrato, abbordabile, con il Salisburgo, la Dinamo Zagabria e il Chelsea come concorrenti alla permanenza in Champions.

Edoardo Crico