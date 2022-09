Saelemaekers: “Nuovo ruolo? Il mister fa le scelte, non io! Devo migliorare sotto quest’aspetto”

Alle ore 18:45 nella giornata di domani il Milan scenderà in campo a San Siro per affrontare la Dinamo Zagabria: di seguito trovate le parole di Alexis Saelemaekers nella conferenza stampa alla vigilia del match.

LE DICHIARAZIONI

GOL IMPORTANTI – “Gol importanti nelle coppe europee? Da quando sei piccolo sogni di fare gol in partite così importanti, quando lo fai ti dà grande gioia. Adesso l’aspetto più importante è giocare da squadra, al nostro livello e vincere le partite“.

ALTERNANZA CON MESSIAS – “L’alternanza con Messias? La sua concorrenza è importante, mi stimola a fare meglio durante gli allenamenti. Mi invoglia a dare sempre di più ma poi è sempre il mister che decide chi gioca. Nei grandi club ci sono grandi giocatori e quindi è normale avere concorrenza nel proprio ruolo“.

SUL SALISBURGO – “Sfida decisiva domani? Sì, ma per noi in realtà ogni partita è importante. Non importa il risultato della Dinamo nella scorsa giornata. Dobbiamo mettere in campo le nostre caratteristiche migliori e poi vincerà il migliore“.

CARATTERISTICHE DEL MILAN – “Penso che carattere e anima siano le nostre caratteristiche principali, non molliamo mai e sia quest’anno che l’anno scorso l’abbiamo dimostrato. Dobbiamo ascoltare quello che ci dice il mister e poi riproporlo sul campo“.

Saelemaekers Milan Champions

OBIETTIVI – “La cosa più importante per me è giocare con la mentalità giusta per aiutare la squadra. Provo a dare sempre tutto negli allenamenti e cerco di giocare sempre al mio livello quando sono in campo per aiutare la squadra a vincere“.

SUL DERBY – “Tensione psicologica prima della partita col Salisburgo? Siamo sempre sereni, sia quando vinciamo che quando perdiamo. La cosa più importante è giocare al nostro livello, come solo noi sappiamo fare. Siamo una squadra forte e non guardiamo mai indietro“.

NUOVO RUOLO – “Esterno sinistro? Io non sono il mister, lui fa le scelte e io le rispetto. L’unica cosa che vorrei è giocare, dove non m’importa, darò sempre tutto“.

MIGLIORAMENTI – “Come ho detto prima cerco sempre di dare tutto in campo e in allenamento. Penso di aver fatto già il massimo? No, non ho fatto tanti gol e assist e dovrò migliorare su questo. Voglio aiutare la squadra nelle prossime partite“.

SU DE KETELAERE – “Charles lo vedo molto bene nella squadra, è arrivato tranquillo e sereno ed è consapevole delle sue capacità. Io l’ho aiutato più fuori dal campo che dentro. Nel rettangolo di gioco lui sa cosa fare e so che aiuterà molto la squadra durante la stagione“.

TALENTI DAL BELGIO – “Scuola calcio belga? Posso dire che è una grande gioia per me giocare in una nazionale così forte. Stiamo facendo bene con il Belgio e con il Milan e sono molto contento per questo“.