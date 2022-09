Ventura incorona il Milan e boccia l’Inter: “Sarà corsa a due!”

Nonostante il campionato sia iniziato da poco, è fisiologico per addetti ai lavori e soprattutto tifosi chiedersi quale sia la favorita per la vittoria finale dello Scudetto. Giampiero Ventura, intervistato da Radio CRS, ha provato a delineare un suo pensiero riguardo a questo tema.

Ai microfoni di Radio CRS, l’ex CT della Nazionale ha dichiarato: “Sarà una corsa due tra Milan e Napoli per lo Scudetto“. Un giudizio che ha lanciato stupore nell’ambiente calcio italiano. I rossoneri sarebbero infatti i favoriti per centrare il bis, con la sola concorrenza partenopea.

Ventura ha continuato così: “Le altre sono ancora indietro e non sono competitive come Milan e Napoli. L’Inter ha alcune lacune, mentre la Roma non può provarci per lo Scudetto“. Insomma, tutte dietro al Diavolo secondo Ventura. La Juventus non viene nemmeno nominata.

FOTO: Getty – Milan-corsa-Scudetto

L’ex tecnico del Torino tra le altre ha chiuso così: “Secondo me ci divertiremo tantissimo se le due squadre dovessero continuare così. Il Napoli si è avvicinato e mi ha impressionato con il Liverpool. I nuovi non faranno rimpiangere i vecchi pilastri”.

Insomma per Ventura sarà corsa a due tra Milan e Napoli. Il Diavolo per la riconferma del suo progetto vincente, il Napoli per riportare lo Scudetto al Sud. Inter e Roma sembrano più indietro. Juventus non pervenuta. Parola di Giampiero Ventura.

Enrico Coggiola