Frecciatina di Allegri al Milan? L’ha detto in conferenza!

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida di Serie A contro il Lecce, rispondendo alle critiche ricevute dopo l’eliminazione in Champions League contro il Benfica.

Eliminazione in Champions della Juve, parla Allegri

“Nella vita capitano anche queste cose. La parola trovatela voi, noi lavoriamo con impegno e dedizione. Ci sono squadre che sono state otto anni senza giocare in Champions. Può capitare, non andiamo in frustrazione o non ne veniamo più fuori. Domani è complicata indipendentemente dall’uscita della Champions”.

Allegri vs Benfica

Parole che sanno di frecciata a Inter e Milan, nonostante l’allenatore non le abbia citate, e i loro anni bui passati prima di tornare nell’Europa che conta. Stagioni buie come quella che sta passando attualmente la Juventus che si trova in ottava posizione a quota 19 punti in Serie A ed eliminata dalla Champions League con una giornata d’anticipo dalla fine del girone. Sono state molte le critiche riservate alla Vecchia Signora che, nonostante una squadra apparentemente competitiva, non riesce a dare una svolta alla propria stagione.