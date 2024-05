Maldini rompe il silenzio: frecciatina alla dirigenza del Milan

La leggenda del Milan ha rotto il silenzio e si racconta a Radio Serie A. Poi la frecciatina alla dirigenza rossonera.

L’ex dirigente del Milan è stato intervistato da Radio Serie A. Una chiacchierata lunga con Alessandro Alciato, in cui l’ex direttore dell’area tecnica rossonera si è raccontato senza filtri. Dagli inizi di carriera fino al ritiro, la leggenda rossonera ha toccato molti temi. In particolare ha raccontato il curioso aneddotto del provino al Milan: “Mi ricordo bene che si poteva fare solo dopo i 10 anni. Prima avevo giocato solo ai giardini e all’oratorio. Chiesi quale ruolo fosse disponibile, mi dissero “ala destra” e allora risposi va bene. Alla fine del provino mi fecero firmare il cartellino sul campo“. Fin da subito, il talento del giovanissimo Paolo Maldini era lampante.

L’ex terzino ha poi speso parole importanti per l’allora patron del Milan, Silvio Berlusconi: “La sua impronta è ovunque. A me piaceva molto la sua idea di cercare di giocar bene, cercare di vincere e rispettare l’avversario. Sono diventato amico di PierSilvio e lui mi ha sempre trattato come secondo padre“. Dal più forte con cui ha giocato, passando per i trofei alzati Maldini appare tranquillo. Alla fine arriva però la frecciatina alla dirigenza rossonera.

La frecciatina alla dirigenza: “L’Inter ha una struttura”

La scorsa estate quando è cambiata la proprietà rossonera, ci sono stati dei cambiamenti. Quello che ha fatto più scalpore è stata la decisione di allontanare Maldini e Massara dalla società. La leggenda rossonera ha sempre usato parole neutrali e non i è mai sbilanciato sul Milan di quest’anno. Nell’intervista a Radio Serie A ha però parlato così dei rivali nerazzurri: “L’Inter ha una struttura dell’area sportiva. C’è un’idea ben precisa con contratti lunghi. Si da sempre poca importanza alla gestione del gruppo, non è un caso che il Napoli sia andato così male dopo l’addio di Spalletti e Giuntoli. I calciatori li considerano tutti come macchine, ma hanno bisogno di qualcuno che parli con loro e gli dica come stanno le cose“.

Parole di stima per Marotta che allo stesso tempo sottolineano una mancanza del Milan. I rossoneri hanno risentito molto dell’addio dell’ex capitano proprio sotto il punto di vista di gestione di uno spogliatoio. Da Cardinale a Ibrahimovic, la risposta arriverà con i fatti: la nuova proprietà deve dimostrare di saper gestire una rosa a 360 gradi. Solo il tempo dirà se allontanare Maldini sia stata una scelta giusta o sbagliata.