Calciomercato, Maldini e Massara interessati al giovane talento del Benfica

Il taccuino di Paolo Maldini e Ricky Massara comincia a registrare qualche nome per le prossime sessioni di mercato. Il Milan ha un progetto ambizioso, che punta ad essere lungimirante. Per questo, continuano ad essere visionati tanti giovani in tutto il mondo.

Stando a quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Diego Moreira, craque di livello mondiale in forza al Benfica. Classe 2004, con passaporto belga e portoghese.

Moreira Milan Benfica

Per il momento ha scelto di difendere la nazionale del suo idolo: Cristiano Ronaldo. Ala d’attacco che può agire in entrambe le fasce, seppure sia nato esterno sinistro. Mancino, riesce ad abbinare perfettamente le sue qualità di velocità e dribbling, predisponendo anche tanta tecnica.

In questa stagione con il Benfica ha esordito in Champions League, durante i turni di qualificazione. 1 gol e 1 assist in 4 presenze invece in Youth League per lui, protagonista nelle giovanili dei portoghesi. I rossoneri potrebbero puntare su Moreira come ala del futuro.

Vittorio Assenza