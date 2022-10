Pioli: “Da Adli mi aspettavo una cosa”, poi la risposta su Chaka Traoré

Dopo la sofferta vittoria per 2-1 del Milan contro il Verona, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico rossonero:

“Abbiamo cominciato bene. Potevamo chiuderla? No, ma avrebbe preso una direzione più favorevole, poi ci siamo allungati, non eravamo più una squadra compatta, ma poi come al solito abbiamo stretto i denti e le tante qualità dei giocatori che abbiamo“

Il bicchiere è mezzo pieno?

“Il bicchiere è pieno, anzi colmo. È la prima volta che vinciamo tre partite di fila in questo campionato, miglioriamo il nostro score del 2022 in trasferta. Forse potevo cambiare un po’ di più all’inizio, ma bicchiere pieno. Ripartire dopo una vittoria dopo la sconfitta in Champions ci può fare solo bene“

È un ulteriore segnale di crescita?

“Sapevamo benissimo cosa avrebbe fatto Bocchetti, vuole continuare un percorso che il Verona conosce bene, quindi le posizioni erano quelle, anche se non pensavo giocasse Depaoli. Qualche errore l’hanno indotto loro con la pressione, qualche errore l’abbiamo commesso noi. Ma vincere queste partite difficili significa che stiamo crescendo a livello mentale e di consapevolezza, e che non molliamo mai. Questa è una qualità che la mia squadra ha dentro e sa tirare fuori nei momenti importanti“

Come commenta la prestazione di Adli e Thiaw?

“Per Yacine non è stata una partita semplice, ma me l’aspettavo; speravamo di trovarlo un po’ di più tra le linee, si è mosso bene sul campo. Thiaw è entrato bene, ci siamo messi a cinque e ha delle qualità importanti“

Un altro giovane del Milan è Chaka Traorè, ieri a segno con una tripletta…

“Chaka Traorè lo conosciamo, non ho visto i gol di ieri, sta facendo cose importanti così come tutta la Primavera e lo seguiamo con interesse“

Quanto la convince questo Milan? Può avere influito il dispendio di energie col Chelsea?

“So che possiamo giocare meglio, ma lo sanno anche i ragazzi, ma la crescita caratteriale è importante e ci permette di superare ostacoli difficili come questi. Speriamo di poter recuperare qualche energia e anche qualche giocatore: ci aspetta un periodo importante, di gare che non dico che saranno decisive per tutta la stagione, ma ci andiamo vicino“.