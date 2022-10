Rinnovo Leao, Maldini e il Milan fissano una deadline: le ultime

In casa Milan continua a tener banco la questione legata al rinnovo di Rafael Leao. Da tempo sia Maldini e sia Massara stanno lavorando per trovare un accordo che soddisfi tutti.

La volontà dei rossoneri è quella di trattenere il forte esterno portoghese e, dal canto suo, lo stesso Leao ha detto di star bene a Milano e di non voler lasciare il Milan, ma vorrebbe uno stipendio più alto.

Infatti, il giocatore gradirebbe 7 milioni a stagione e la dirigenza rossonera, stando a quanto riportato da Tuttosport, cercherà di avvicinarsi a quella cifra.

Leao Milan Pioli

Non dimentichiamo, inoltre, che il giocatore deve affrontare anche il “lodo Sporting”.

Stando a quanto si legge sul quotidiano torinese, “il tribunale federale svizzero ha respinto il ricorso del Lille confermando le sentenze del Tas e del Tribunale del lavoro portoghese che impongono il regime di solidarietà nel pagamento del risarcimento da circa 19 milioni. Di fatto, 9.5 milioni a testa e la controversia dovrebbe finire anche davanti alla Fifa che potrebbe inasprire la pena ai danni del Lille, che viene visto come il colpevole primario non avendo sanato la sua posizione con lo Sporting dopo aver messo sotto contratto, a parametro zero, Leao“.

Maldini, comunque, è stato chiaro. Per il rinnovo bisognerà muoversi prima del Mondiale e non oltre.