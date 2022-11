Francia, Giroud svela a chi ha dedicato la vittoria: parole da brividi dell’attaccante del Milan

Una partita storica per Olivier Giroud che con la doppietta contro l’Australia ha raggiunto Henry a quota 51 gol con la Francia, diventando quindi insieme all’ex Arsenal il miglior marcature della Nazionale francese.

Al termine della partita l’attaccante del Milan, come riferito da RMC Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Il numero 9 rossonero ha dedicato la vittoria allo sfortunato Lucas Hernandez, costretto al cambio per un infortunio occorso nei primi minuti di gioco. Di seguito un estratto delle sue parole.

La dedica a Lucas Hernandez

“Sul piano collettivo, sono molto contento dei quattro gol e di questo debutto nella competizione. Ma dobbiamo migliorare. Voglio dedicare questa vittoria a Lucas Hernandez, che si è infortunato questa sera. Uno in più… È la nota negativa di questa serata. Spero che sia fiero della nostra prestazione”.

Francia Australia Giroud

La prestazione personale

“Sul piano personale non potevo sperare di meglio. Sono molto orgoglioso e non mi voglio fermare. Spero di continuare ad andare avanti nella competizione per aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi”.

Il commento sulla Francia

“È una squadra che sta bene insieme, che ha un carattere molto forte. E questo ti fa reagire quando si è in difficoltà. Avremmo preferito avere un inizio di partita più sereno, ma ritengo che questi quattro gol e tutte le cose buone che abbiamo fatto, portino a essere soddisfatti questa sera.”