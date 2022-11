Milan, previsto il sold-out a San Siro contro la Fiorentina: i dettagli

Tra poco più di 24 ore il Milan scenderà in campo per il suo ultimo impegno di un 2022 che lo ha visto tornare sul tetto d’Italia, con la conquista dello scudetto.

I rossoneri affronteranno la Fiorentina domani a San Siro (fischio d’inizio alle 18.30) nell’ultima giornata di Serie A prima della lunga sosta per il Mondiale in Qatar.

La squadra di Pioli deve conquistare i tre punti per non perdere ulteriore terreno sul Napoli capolista, che in questo momento sta vincendo anche contro l’Udinese ed è pronto a volare momentaneamente a +11.

Milan San Siro Pioli

Verso Milan-Fiorentina: San Siro ancora sold-out

Nonostante il deludente pareggio contro la Cremonese, il Milan potrà contare sullo smisurato supporto del suo popolo, pronto a riempire ancora una volta lo stadio in vista di una partita così importante.

Anche contro la Fiorentina, infatti, sarà un San Siro completamente sold-out: è stata superata quota 70mila biglietti venduti ai tifosi rossoneri. Saranno invece circa 3000 i tifosi in arrivo da Firenze per sostenere la squadra di Italiano.