Saelemaekers a sorpresa: l’annuncio sul Mondiale!

A meno di due settimane dall’inizio dei Mondiali in Qatar, le varie Nazionali stanno diramando le proprie liste dei convocati.

Tra quelle maggiormente attese c’è quella del Belgio: il c.t. Martinez non ha ancora reso noti i nomi dei fortunati che prenderanno parte alla spedizione in Qatar.

Tra i giocatori ancora in dubbio ci sono sicuramente l’interista Lukaku (alle prese con una piccola ricaduta post-infortunio) ed i rossoneri De Ketelaere e Saelemaekers.

Saelemaekers Milan Belgio

Saelemaekers a sorpresa: “Sono pronto per i Mondiali”

L’esterno classe ’99, che contro l’Empoli aveva riportato una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, sembrava ormai destinato a saltare l’impegno Mondiale e invece, a sorpresa, potrebbe recuperare in tempo record.

Intervenuto ai canali ufficiali della Federazione belga, Saelemaekers ha parlato così delle sue condizioni:

“Quando mi sono infortunato sapevo che era qualcosa di serio, ma sono rimasto comunque calmo. Non mi sono agitato. Fin da subito ho sentito una certa serenità crescere dentro di me e ho iniziato un processo mentale nella mia testa per essere operativo al 100% il prima possibile. Non mi sono messo nessuna pressione addosso, sapevo che con il tempo sarei guarito e oggi sono pronto, e sono pronto anche per i Mondiali“.