Il Milan ha deciso, svelato il futuro di Adli

Il futuro di Yacine Adli è ancora tutto da scrivere: il centrocampista classe 2000 del Bordeaux è stato acquistato dal club rossonero nell’estate del 2021, per poi sbarcare definitivamente a Milano un anno dopo avere passato un’altra annata in prestito nel club francese.

Se le aspettative sul ragazzo erano altissime dopo le grandi prestazioni messe in campo nelle amichevoli pre campionato, i risultati non sono stati ottimali nel corso della prima parte di stagione. Pochissimi i minuti giocati con la maglia del Diavolo: Stefano Pioli lo ha visionato a lungo in allenamento e probabilmente non lo ha ritenuto pronto a far parte, anche solo per qualche gara, dell’11 iniziale.

Adli Milan

Come riportato da Tuttosport, l’ex Bordeaux e Psg potrebbe essere mandato a gennaio in prestito per trovare più spazio, complice la concorrenza con Brahim Diaz e Charles De Ketelaere. Maldini e Massara daranno comunque l’opportunità al ragazzo di decidere ciò che fare nel proprio futuro, non opponendosi dunque ad una sua possibile permanenza.