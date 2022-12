Ritiro Milan, aggiornamento sui rientri di Maignan e Calabria!

La sosta per i mondiali sta per volgere al termine e con la fine di quest’ultima tornerà anche la Serie A e tornerà anche il Milan di Stefano Pioli che sarà di scena il 4 gennaio all’Arechi di Salerno contro la Salernitana di Davide Nicola.

Per riprendere la condizione e per arrivare al meglio al nuovo esordio, il Milan è partito per la Tournée a Dubai.

La maggior parte della squadra è partita per il ritiro compresi gli infortunati e stanno arrivando degli aggiornamenti a proposito delle condizioni di alcuni calciatori acciaccati come Davide Calabria e Mike Maignan.

Milan Maignan Calabria

Infortunati Milan, arrivano notizie dal ritiro

Sky Sport ha infatti fornito degli importanti aggiornamenti a proposito degli infortunati in casa Milan.

Ibrahimovic continua a lavorare a parte, e non si ha ancora un percorso ben preciso per il suo ritorno in campo Calabria ha corso sul campo, il suo recupero è sempre più vicino, Saelemaekers è ormai recuperato, corsa sul campo per Brahim Diaz e lavoro in palestra per Messias.

Sul fronte Maignan si opererà con prudenza, non si rischierà nulla ma il francese ha nel mirino il match con la Salernitana.

Andrea Mariotti