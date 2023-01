Calciomercato Milan, per giugno si punta al centrocampista: piaceva anche alla Roma

Finita anche per il Milan una sessione di calciomercato tutt’altro che entusiasmante: i rossoneri, come da previsione, non sono stati protagonisti di chissà quali trattative. Ora tutte le forze sono concentrate verso due obiettivi: la risalita in campionato e i rinnovi di alcuni fra i calciatori più importanti in rosa, Leao su tutti.

Detto ciò, in entrata i rossoneri hanno continuato e continueranno a vagliare una serie di nomi: su tutti quello di Houssem Aouar, centrocampista classe 1996 in forza al Lione.

Aouar alla Roma sfuma, il Milan resta alla finestra

Houssem Aouar è ormai da qualche anno sui taccuini dei principali club italiani: più precisamente da quando, con il suo Lione, fu protagonista dell’eliminazione della Juventus dalla Champions 2019/2020.

Da lì in poi il Milan si è messo sulle sue tracce, ma la più vicina a prenderlo è stata la Roma in questa sessione di mercato. A riportare l’indiscrezione è stato il portale RMC Sport, secondo cui i giallorossi avrebbero raggiunto l’intesa con il Lione: stando a quanto riportato sarebbe stato Aouar a bloccare un affare già fatto, non convinto di trasferirsi da un momento all’altro nella Capitale.

Il calciatore, che non sembra avere intenzione di rinnovare il contratto in scadenza a giugno, fra qualche mese si libererà a zero. Il Milan attende alla finestra, pronto a sfruttare qualsiasi occasione gli si presenti davanti.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI