Il Milan sfida il Napoli per Ounahi: ci sono anche due top club di Premier!

Inevitabilmente la pausa per il Mondiale in Qatar ha scosso le carte in tavola di tutti i club del mondo, sia per le questioni di campo perché uno stop invernale così lungo non c’era mai stato; ma anche per il calciomercato perché appunto tramite il Mondiale sono spuntati moltissimi nomi nuovi.

Uno su tutti è sicuramente il centrocampista della rivelazione Marocco Azzedine Ounahi, 22enne che ha dimostrato di avere tutte le qualità per giocare ad alti livelli e anche grazie alle sue prestazioni monstre che la squadra marocchina ha raggiunto per la prima volta nella sua storia la semifinale di un Mondiale.

Paolo Maldini e Frederic Massara Calciomercato Milan (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Milan su Ounahi ma la concorrenza è agguerrita

Ci sono anche i rossoneri su una delle stelle più sorprendenti del Mondiale in Qatar, la dirigenza del Milan negli ultimi anni si è sempre contraddistinta per colpi mirati e molto lungimiranti e il 22enne dell’Angers sposa in pieno la filosofia rossonera.

La concorrenza, viste le ottime prestazioni, però è folta e molto agguerrita: come riporta anche Sky Sports Uk ci sono due club di Premier League pronti ad ingaggiare il centrocampista, in Italia interessato al calciatore c’è il Napoli che ha già formulato un’offerta per acquistarlo in estate.

La squadra di Stefano Pioli in quel ruolo ha Bennacer e Tonali, certamente con quest’acquisto la rosa torna ad avere le garanzie di una volta; le stesse garanzie che regalava un certo Franck Kessie.

MICHELE D’ERRICO