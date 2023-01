Calciomercato Milan, incognita Maignan: Maldini tenta il prestito dal PSG

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, oggi ricomincia la tanto amata Serie A con la sedicesima giornata di campionato che vedrà il Milan di Stefano Pioli affrontare la Salernitana all’Arechi.

La squadra rossonera in questa stagione ha dovuto fare i conti con i molteplici infortuni che hanno colpito, talvolta, anche i big della squadra. Ultimo in ordine cronologico, ma primo per importanza, è sicuramente l’infortunio al polpaccio rimediato a fine settembre dal portiere francese Mike Maignan.

Infortunio che ha obbligato i rossoneri a correre ai ripari, attraverso il calciomercato, prendendo Devis Vazquez, che potrebbe però non bastare.

(Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)

Milan, il possibile sostituto in prestito

Il portiere transalpino è stato la sorpresa della scorsa stagione e la colonna portante di tutta la difesa rossonera; per colmare questa terribile assenza, Maldini e Massara hanno ingaggiato il portiere colombiano Devis Vasquez – classe 1998 -.

L’estremo difensore colombiano, però, sembra non bastare e la dirigenza rossonera è intenzionata a regalare un altro portiere a mister Pioli.

La formula sarebbe quella del prestito per 6 mesi, il giocatore in questione è il portiere del PSG, Sergio Rico. Lo spagnolo infatti ha pochissimo spazio nella rosa francese, vista la concorrenza agguerrita di Donnarumma e Keylor Navas.

L’idea della dirigenza rossonera è chiara: non rinnovare i contratti di Mirante e Tatarusanu e acquistare un portiere esperto fino a fine stagione per poi puntare sul ritrovato Maignan e sul giovane Vasquez.

MICHELE D’ERRICO