Calciomercato Milan, il giovane può lasciare: destinazione Serie B!

Quest’ultima sessione di calciomercato di gennaio è stata, per la Serie A, una delle sessioni con meno “botti” degli ultimi anni, visto che la gran maggior parte delle squadre non è nelle condizioni di poter spendere molto per un calciatore.

Anche il Milan non ha fatto eccezione e l’unico acquisto dei rossoneri è stato quello del portiere Devis Vasquez, i rossoneri hanno piuttosto scelto di portare avanti i discorsi legati ai rinnovi contrattuali di alcuni big tanto che la società di via Aldo Rossi ha prolungato il contratto di Ismael Bennacer.

Il Milan però non ha nemmeno lasciato partire nessuno ma in questi ultimi giorni questo potrebbe cambiare visto che Marko Lazetic potrebbe partire in prestito.

Lazetic Calciomercato Milan

Lazetic in partenza? ci pensa una top di Serie B

Il giovane attaccante serbo piace molto nella categoria inferiore, ma tra le varie pretendenti spicca il Cagliari che vorrebbe prendere il classe 2004 in prestito.

I sardi vogliono rinforzarsi per migliorare la propria posizione di classifica e soprattutto vogliono regalare a Claudio Ranieri un rinforzo di spessore in attacco, in modo da avere anche una riserva a Leonardo Pavoletti che troppo spesso è fuori per infortunio.

Andrea Mariotti