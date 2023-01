Zaniolo-Roma, Di Marzio sicuro: “Ormai è scontro totale”

Giornata davvero intensa, quella di oggi, in chiave mercato. Tante le news che hanno finalmente mobilitato la finestra di calciomercato invernale della Serie A, spinta anche dai casi Skriniar e Zaniolo.

Entrambe le vicende vedono come protagoniste la città di Milano, visto il tanto vociferato interesse del Milan per l’asso della Roma. A tal proposito, giungono ulteriori notizie in merito al caso Roma-Zaniolo, annunciate da Gianluca Di Marzio in persona in quel di Sky.

Caso Zaniolo, giungono novità sulla vicenda da Sky

Ulteriori chiarimenti ed avvertimenti sulla vicenda Zaniolo. Possibili anche sanzioni disciplinari da parte della Roma al suo numero ventidue, visto il comportamento poco gradito dalla società giallorossa nonché le continue mancanze di rispetto da parte dell’uomo più discusso delle ultime ore.

Niccolò Zaniolo (Getty Images)

Di seguito quanto dichiarato:

Su Zaniolo: “Da oggi è scontro totale tra Roma e Zaniolo, a causa del rifiuto del giocatore di andare al Bournemouth. Nonostante le offerte del club superassero di gran lunga le richieste del calciatore, Zaniolo non ha voluto incontrare di persona la società inglese. La società giallorossa si sente dunque molto danneggiata da tale comportamento, che porterà a delle sanzioni che saranno annunciate nelle prossime ore“.

Sulla pista Milan: “Il calciatore voleva il Milan, ed è rimasto deluso dal mancato accordo. La Roma, da adesso, ascolterà ogni eventuale offerta per liberarsi al più presto di Zaniolo, visto il blocco al mercato che ha portato tale situazione“.

Mario Reccia