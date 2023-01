Beffa Ziyech, può arrivare in Serie A da “rivale” rossonero: l’indiscrezione

Non è un mistero che al Milan servono rinforzi. E al più presto: la debacle di ieri sera all’Olimpico ha evidenziato ancora di più lo stato di forma calante di alcuni giocatori e alcune lacune già presenti, come la fascia destra non occupata da giocatori di alto livello.

Tra i profili selezionati da Maldini e Massara rientra anche Hakim Ziyech, esterno 29enne del Chelsea che agli ultimi Mondiali in Qatar ha fatto vedere le sue qualità con il Marocco, dimostrandosi un giocatore di livello assoluto che darebbe prestigio non solo al Milan ma alla Serie A tutta. Ma la strada che porta Ziyech al Milan è davvero così in discesa?

La Roma va su Ziyech in caso di cessione di Zaniolo

Calciomercato Milan Ziyech Zaniolo

Secondo la Gazzetta dello Sport si sarebbe aggiunta una nuova pretendente per l’esterno del Chelsea: parliamo della Roma, la quale sta cercando un giocatore di alto livello in grado di sostituire il partente Zaniolo, che potrebbe trasferirsi a Milano sponda rossonera.

Ziyech era già stato vicino alla Roma nel 2018, con Monchi che all’epoca decise di puntare tutto su Javier Pastore. Il giocatore in Inghilterra è chiuso dai nuovi acquisti del mercato di gennaio e nei mesi scorsi ha giocato solamente 15 dei 29 incontri disputati, di cui 6 solamente da titolare.

Sull’esterno è forte anche la concorrenza dell’Everton ma il club inglese lotta per non retrocedere. Per questo motivo l’offerta giallorossa può essere appetibile per Ziyech, il quale potrebbe rilanciarsi in un club che vuole lottare per entrare nelle competizioni europee e aumentare il peso offensivo della squadra insieme a Dybala, Abraham e Pellegrini.

Il giocatore guadagna 5 milioni a stagione. Una cifra elevata per la Roma che potrebbe trovare con il Chelsea un accordo per un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. L’alternativa a Ziyech verrebbe sempre dal Milan, un nome che i tifosi ricordano con affetto e che ancora adesso è determinante nel nostro campionato: parliamo di Gerard Deulofeu. Vedremo il Milan come si muoverà sul mercato.

Alfonso Martino