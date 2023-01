Criscitiello sicuro, lo ha detto su Lecce-Milan!

Domani il Milan alle 18 affronterà il Lecce al Via del Mare, match valido per la 18esima giornata di Serie A. Dopo i due passi falsi contro la Roma, pareggio arrivato dopo essere andati avanti per 2 a 0, e contro il Torino, partita persa ai supplementari con un uomo in più per 1 a 0, il Milan è chiamato a dare un segnale di ripresa per continuare la rincorsa al Napoli.

Lecce-Milan, il parere di Criscitiello

Michele Criscitiello, giornalista sportivo, ha dato il proprio parere sul match dei rossoneri di domani durante la prima puntata di SfidaCisco! in onda su Sportitalia.

“Dipende Pioli come giocherà, se userà la difesa a tre contro il tridente del Lecce farà fatica. Perché Di Francesco, Banda, Strefezza e l’ex Colombo sono giocatori affidabili. Il centrocampo è di qualità e sostanza, la difesa non ha grandi nomi tranne Umtiti, ma Baroni per quanto mi riguarda mette in atto la migliore fase difensiva della Serie A. In ogni caso penso che il Milan vincerà, probabilmente con il risultato di 2-1”.

Giacomo Pio Impastato