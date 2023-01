Dove vedere Lecce-Milan, TV e Streaming: tutte le soluzioni

DOVE VEDERE LECCE-MILAN. Reduce dal brutto passo falso in Coppa Italia, il Milan di Pioli è oggi chiamato a lanciare un segnale di ripresa.

Partiti nella giornata di ieri, i rossoneri nel pomeriggio affronteranno il Lecce, in una sfida valida per la 18esima giornata di Serie A.

Grazie alla brutta sconfitta della Juventus contro il Napoli, in caso di vittoria il Milan staccherebbe a più tre dagli inseguitori, continuando la propria rincorsa agli azzurri in testa alla classifica.

Dove vedere Lecce Milan

Quando si gioca Lecce-Milan?

La sfida si terrà allo Stadio Via del Mare sabato 14 gennaio, fischio d’inizio fissato alle ore 18. Il direttore di gara sarà Daniele Orsato della sezione di Schio, secondo nella classifica all time per presenze in Serie A.

Gli assistenti saranno Pagliardini e Rossi, quarto uomo Massimi. Al VAR Mazzoleni, AVAR Longo.

Dove vedere Lecce-Milan?

Il match sarà trasmesso in esclusiva da DAZN. Come di consueto, per assistere alla partita bisognerà essere abbonati alla piattaforma.

Gli utenti potranno seguirla sia in TV che in streaming. Si potrà scaricare l’app su smart tv, su console di gioco come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Per chi vorrà seguirla in streaming invece basterà scaricare l’app ufficiale della piattaforma su dispositivi mobili, IOS o Android, oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Lecce Milan Formazione

Probabili formazioni Lecce-Milan

Dopo il fallimentare turnover di Coppa Italia, Stefano Pioli è pronto a puntare nuovamente sui suoi giocatori migliori. Oltre a Maignan, ancora out per infortunio, dell’undici titolare non ci sarà Tonali, squalificato. Al suo posto uno tra Pobega e Vranckx. In attacco si rivedranno sia Giroud che Leao, chiamati a caricarsi la squadra sulle proprie spalle.

MILAN (4231): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Bennacer, Pobega/Vranckx; Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud.

A guidare l’attacco del Lecce invece ci sarà Colombo, vecchia conoscenza rossonera, affiancato da Di Francesco e Strefezza. In dubbio Ceesay, che nelle ultime ore ha lavorato a parte. Unico ballottaggio a centrocampo, con il nuovo arrivato Maleh che insidia Gonzalez.

LECCE (433): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez/Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco.