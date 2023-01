Lecce, i convocati per la sfida con il Milan: rientro importante in attacco per Baroni

Vigilia importante in casa Milan in vista della sfida di domani alle ore 18:00, dove i rossoneri affronteranno il Lecce di Marco Baroni al Via del Mare.

Gli uomini di Stefano Pioli, dopo il blackout degli ultimi 5 minuti con la Roma e dopo l’insufficiente prestazione in Coppa Italia contro il Torino, sono chiamati a reagire per ritrovare i 3 punti in campionato.

D’altra parte, però, si ritroveranno ad affrontare un Lecce in ottima forma, che non perde da 5 partite in Serie A e che è reduce da due vittorie consecutive in casa contro avversari del calibro di Lazio ed Atalanta.

Lecce-Milan, i convocati di Baroni

Questi i 26 giocatori convocati da Marco Baroni per il match di domani:

Lecce-Milan, convocati, Baroni

Portieri: 1. Bleve, 21. Brancolini, 30. Falcone

Difensori: 6. Baschirotto, 25. Gallo, 17. Gendrey, 83. Lemmens, 13. Tuia, 93. Umtiti, 97. Pezzella

Centrocampisti: 7. Askildsen, 8. Bistrovic, 29. Blin, 16. Gonzalez, 14. Helgason, 32. Maleh, 42. Hjulmand

Attaccanti: 22. Banda, 77. Ceesay, 9. Colombo, 11. Di Francesco, 19. Listkowski, 28. Oudin, 99. Rodriguez, 27. Strefezza, 31. Voelkerling

Assenti dunque Dermaku, Cetin e Pongracic, mentre Ceesay, che era in dubbio per una contusione al ginocchio, torna a disposizione del tecnico dei salentini.