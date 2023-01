Dal Barcellona al Milan: arriverebbe a parametro zero!

A sette giorni dalla chiusura del calciomercato, il Milan sonda qualche possibile affare per incrementare la rosa di Stefano Pioli. Nelle ultime uscite stagionali, le seconde linee non hanno offerto le prestazioni sperate, motivo che ha spinto i dirigenti rossoneri a svolgere delle valutazioni.

Oltre ai nomi di Zaniolo e Saint-Maximin il diavolo guarda in Spagna, dove interessa molto un giovane del Barcellona.

Akhomach Milan

Ilias Akhomach piace molto: andrà in scadenza nel 2023

Secondo quanto riportato da Sport Maldini avrebbe puntato l’acquisto del giovane Ilias Akhomavach.

Il classe 2004 in forza al Barcellona sta continuando il suo percorso di crescita nelle giovanili ma, lo scorso anno, ha già esordito in prima squadra. Il talentino blaugrana è un ala destra dalla notevole tecnica a cui piace venire a giocare dentro il campo e dialogare con i compagni. La cantera del Barcellona è sinonimo di garanzia, ragion per cui il Milan vorrebbe chiudere la trattativa nell’immediato.

Il suo contratto andrà in scadenza tra sei mesi, fattore che potrebbe agevolare e non poco la buona riuscita dell’affare.