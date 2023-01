Pioli torna sui suoi passi: le probabili formazioni di Lecce-Milan

Il passo falso in Coppa Italia ha inevitabilmente fatto scattare qualcosa nella testa di Stefano Pioli, chiamato oggi a rispondere alle critiche arrivate dopo le scelte fatte in Milan-Torino.

Ad attendere i rossoneri ci sarà il Lecce di Barone, squadra che in casa ha saputo dimostrarsi ostica per diverse squadre, dall’Inter all’Atalanta.

L’esperimento fallimentare della difesa a tre non verrà ripetuto. Oggi Pioli proporrà la miglior formazione possibile, tenendo conto ovviamente degli indisponibili.

Leao Lecce Milan

Lecce-Milan, le scelte di Pioli

Oltre a Maignan, ancora out per infortunio, dell’undici titolare non ci sarà Tonali, squalificato. Al suo posto uno tra Pobega e Vranckx.

In attacco si rivedranno sia Giroud che Leao, chiamati a caricarsi la squadra sulle proprie spalle.

Dietro verrà ristabilita la linea a quattro, formata da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo.

De Ketelaere partirà dalla panchina, con possibilità di subentrare a partita in corso. In quella zona del campo agirà Brahim Diaz.

Di seguito la probabile formazione:

MILAN (4231): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Bennacer, Pobega/Vranckx; Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud.