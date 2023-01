Richiestissimo in Serie A, ma il Milan ha deciso il suo futuro: il piano

Il Milan è pronto a tornare sul mercato dopo i risultati deludenti delle ultime settimane ma deve anche definire la situazione di alcuni giocatori in rosa.

Uno di questi è Adli. il classe 2000 arrivato dal Bordeaux in estate che, in questo inizio di stagione è diventato un oggetto misterioso.

Il franco-algerino ha giocato solo 114 minuti in Serie A e alcuni tifosi lo considerano già un fallimento di mercato.

Mercato Milan Adli

Considerata la giovane età le offerte non mancano, infatti sia Sampdoria che Cremonese si sono fatte avanti per il trequartista.

Le trattative con i due club però non sono mai decollate perchè il Milan sembra essere deciso a tenere il giocatore a Milanello.

Il Milan vede un potenziale nel giovane trequartista e non vuole privarsene soltanto sei mesi dopo il suo aquisto. L’obiettivo è quello di farlo crescere e integrarlo in squadra.

Per il momento quindi Adli si giocherà le sue carte in maglia rossonera, per poi eventualmente rivalutare la situazione a fine stagione.

Francesco Buffa