Accostato al Milan, può finire al PSG: sfuma l’obiettivo di Maldini

A lungo corteggiato dal Milan e tra i profili preferiti di Paolo Maldini e Frederic Massara per la fascia destra, Hakim Ziyech potrebbe presto trovare sistemazione al PSG che non finisce di agire sul mercato. Il marocchino protagonista di un grandissimo mondiale era sicuramente il calciatore ideale per ricoprire il ruolo di trequartista destro nel 4231 rossonero. Il calciatore è dotato di una grandissima abilità tecnica ed è riuscito a dimostrarlo in Premier League così come nel palcoscenico più importante di tutti.

Ziyech-Psg la conferma dalla stampa francese

La nota rivista sportiva L’Equipe riporta che il club parigino starebbe cercando un sostituto del partente Pablo Sarabia che a breve si aggregherà al Wolverhampton. Percorso inverso invece per Ziyech che potrebbe trasferirsi al club transalpino a patto che si trovi un accordo con il Chelsea, squadra tra le più attive sul mercato che ad acquisti faraonici come quello di Mudryk e l’ipotesi Enzo Fernandez, ha necessità di accompagnare qualche cessione per fare cassa.

Enrico Tiberio Romano