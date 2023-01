Calciomercato, il Milan vuole tenerlo: fissato l’incontro decisivo!

Il Milan sta attraversando un momento delicato della stagione. Dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana infatti, sono state molte le critiche piovute su Pioli e i suoi.

I rossoneri sembrano faticare a trovare continuità di risultati, come dimostrato anche dalla prematura eliminazione in Coppa Italia e dalle deludenti prestazioni in campionato.

Gli ultimi fallimenti sembrano aver convinto Maldini e Massara a tornare sul mercato, continuando però a curare anche i rinnovi dei giocatori in scadenza.

Milan Real Madrid Brahim

Un’altra situazione da risolvere è quella di Brahim Diaz, arrivato in prestito dal Real Madrid e che a giugno 2023 rischia di tornare in Spagna.

Per scongiurare la perdita di un giocatore così importante nelle gerarchie di Pioli, i rossoneri incontreranno il club spagnolo per tentare di diminuire la cifra del riscatto, fissata a 22 milioni di euro.

A riportarlo è il quotidiano AS, secondo cui il summit tra il Milan e i dirigenti dei Blancos sarebbe già stato programmato per i prossimi giorni.

Francesco Buffa