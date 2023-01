Calciomercato Milan, la Roma ha deciso il futuro di Zaniolo: l’aggiornamento

Separazione o convivenza.

Due possibili strade che si traducono in un vero dubbio amletico per Nicolò Zaniolo.

A cinque giorni dalla fine del mercato, il futuro del numero 22 giallorosso è ancora tutto da scrivere. Come risaputo, la volontà del calciatore è quella di lasciare la capitale il più presto possibile, ma le offerte arrivate a Friedkin non sembrano essere adeguate, per motivi diversi.

Le pretendenti più interessate al classe 1999 sono il Bournemouth e il Milan: il club inglese vuole evitare la retrocessione in Championship e per l’ex Inter offre 35 milioni più una percentuale del 10% sull’eventuale rivendita. Proposta che soddisfa le richieste della dirigenza ma non Zaniolo.

La destinazione gradita al centrocampista offensivo sarebbe infatti Milano: l’offerta del club rossonero (18 milioni più due di bonus) è però ancora troppo lontana dalle richieste di Tiago Pinto.

Una situazione che mette il 23enne di fronte a un vicolo cieco.

Zaniolo decisione Roma

Roma, ultimatum a Zaniolo: la decisione in tempi brevi

Secondo il Corriere dello Sport, la Roma vuole sciogliere al più presto il nodo Zaniolo: attualmente le opzioni più realistiche sono il Bournemouth o la permanenza.

Il Milan sembra infatti tagliato fuori dalla corsa al gioiello azzurro, cui la dirigenza giallorossa ha concesso 24 ore di tempo per prendere una decisione definitiva: cedere al corteggiamento dei “Cherries”, che da un mese e mezzo hanno cambiato proprietà, o rimanere almeno fino a giugno.

Qualora la telenovela si concludesse con il nulla di fatto, starà a Mourinho gestire un giocatore con la testa già altrove in una piazza ribollente e ambiziosa come quella di Roma, con il rischio che nuove mancate convocazioni incidano negativamente sul cartellino del numero 22.

Francesco Flaùto