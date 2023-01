Nuovo Stadio, Salvini sbotta: “Tiferò Milan a Sesto San Giovanni!”

Anche Matteo Salvini si è esposto sull’acceso dibattito riguardo la costruzione del nuovo stadio di Milan e Inter.

Il ministro delle infrastrutture, noto tifoso rossonero, non ha mai nascosto la propria opinione in merito, dichiarandosi fortemente favorevole al progetto. Stavolta, in occasione di un recente presidio della Lega, Salvini ha commentato con durezza le controversie emerse a proposito dell’abbattimento dell’attuale impianto sportivo e i ritardi che hanno comportato l’apertura dei cantieri della Cattedrale disegnata da Populous.

Salvini Nuovo Stadio Milan

Il commento di Salvini sulle polemiche legate al nuovo stadio di Milan e Inter

“Se ci sono privati pronti a investire un miliardo per ammodernare, abbellire e portare sicurezza in quartiere complicato, io firmerei al volo. Poi allo stadio ci vado da 40 anni e sono affezionato, ma tutte le città europee hanno uno stadio moderno e sicuro. Spero che anche Milano e Roma possano dotarsene, altrimenti vorrà dire che andrò a tifare Milan a Sesto San Giovanni. L’importante è non andare avanti con questo balletto per anni perché è stucchevole. E chi dice no vada a spiegare ai cittadini di San Siro dove vanno a trovare i soldi per riqualificare il quartiere”

Ruggero Gambino