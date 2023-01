Pioli ammette: “Dobbiamo essere più attenti”, poi la risposta su Theo Hernandez!

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter. Queste le sue parole:

Sulla partita:

“Abbiamo fatto un primo tempo non all’altezza di una partita del genere, e poi è diventata una gara complicata. Abbiamo provato a riaprirla all’inizio della ripresa, ma abbiamo fatto troppo poco per pensare di poterla portare a casa”

Sugli errori:

“Non siamo abituati a commettere questi errori. Poi contro questi avversari costano caro. Non stiamo vivendo il nostro migliore momento, dobbiamo dare di più”.

Su come ripartire:

“Si riparte con l’unico modo che conosciamo. Lavorare meglio. Questa sconfitta ci fa molto male, perché perdiamo la possibilità di conquistare un trofeo, ma ora la stagione è ancora lunga e non dobbiamo mollare”.

Sulla prestazione:

“Non mi aspettavo questa prestazione. Conosco le qualità dei miei giocatori e mi aspetto sempre prestazioni positive. In questo momento facciamo fatica a reagire dopo gli errori. Proviamo a reagire con i singoli e non con il gruppo, e nell’ultima settimana si è visto”.

Su Theo Hernandez:

“Io non parlerei di atteggiamento. Credo che non sia giusto puntare il dito sui singoli. Dobbiamo ritrovare l’armonia e la freschezza che ci hanno contraddistinto in questi anni”.

Sui gol subiti:

“Credo che sono tante le situazione che dobbiamo sviluppare meglio. Soprattutto sul secondo gol di oggi, dove eravamo in superiorità numerica, ma eravamo messi male. Sono sicuro che avremo la forza di reagire”.

Sull’assenza di Maignan:

“Abbiamo fatto fatica a costruire da dietro perché gli avversari hanno pressato bene. Mike ha sicuramente un lancio migliore di Tatarusanu, ma questa sera abbiamo sbagliato nei movimenti”.