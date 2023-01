Salernitana-Milan, i convocati di Nicola: la scelta su Ochoa e Vilhena

Da poco la Salernitana ha comunicato la lista dei convocati che saranno a disposizione per la sfida in programma domani all’Arechi contro il Milan.

Qualche piccola defezione per Davide Nicola. In dubbio la presenza di Vilhena, uno dei giocatori con più talento della squadra. Come aveva riportato Sportitalia ieri, il trequartista era a rischio forfait per un problema alla caviglia.

Vilhena ci sarà contro il Milan? Le ultime

Il giocatore è stato comunque convocato e sarà a disposizione del tecnico, a cui spetterà il compito di decidere se schierarlo o meno da titolare.

Salernitana Convocati Milan

Ochoa dal primo minuto? La scelta di Nicola

Confermata la presenza del nuovo arrivato Ochoa, pronto a prendersi subito il posto da titolare. Saranno out Maggiore, Sepe e Mazzocchi per infortunio, oltre a Candreva (squalificato).

Di seguito la lista completa dei convocati:

PORTIERI: De Matteis, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Lovato, Motoc, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Capezzi, Coulibaly L., Kastanos, Iervolino, Radovanovic, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.