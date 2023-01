Nuovo portiere per il Milan, Sportiello fuori dai piani? La decisione

Nella giornata di oggi il Milan ha ufficializzato un nuovo portiere: Devis Vazquez, portiere colombiano classe 1998.

L’estremo difensore, secondo quanto riportato sul profilo twitter di Fabrizio Romano, si sottoporrà lunedì alle rituali visite mediche come nuovo giocatore del Milan.

L’infortunio di Maignan e le ricadute hanno preoccupato il Milan che di fatto si è voluta cautelare con un nuovo acquisto. Un colpo importante e in prospettiva, seguendo la politica degli ultimi anni del club rossonero.

Marco Sportiello Milan

Non tramonta la pista Sportiello

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, però, il club rossonero non molla Marco Sportiello, portiere di proprietà dell’Atalanta in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Infatti il club resta entusiasta di ingaggiare il portiere nerazzurro la prossima estate, quando sarà libero di firmare a parametro zero per qualsiasi club.

La trattativa per portare Sportiello al Milan già a gennaio si è complicata per le richieste, ritenuti altissime, dell’Atalanta. Infatti il club bergamasco per cedere subito l’estremo difensore chiedeva una cifra vicina ai 7 milioni di euro.