Calciomercato Milan, Tatarusanu dice addio? Potrebbe rimanere in Serie A

In un calciomercato di gennaio poco attivo da parte delle big di Serie A, il Milan guarda sul fronte uscite.

Finora il solo Johan Vasquez, estremo difensore proveniente dal Guaranì, è giunto alla corte di Stefano Pioli.

Per un portiere che entra, non è da escludere l’addio di un altro numero 1 in casa rossonera: in un reparto già coperto dal colombiano e da Mirante, in attesa del ritorno di Mike Maignan il possibile partente sarebbe Ciprian Tatarusanu.

Il rumeno potrebbe fare ritorno alla Fiorentina, squadra in cui ha militato dal 2014 al 2017.

Tatarusanu addio Milan

Fiorentina, non solo Tatarusanu: le altre ipotesi per la porta

Il numero 1 rossonero sarebbe finito nel taccuino di Rocco Commisso per un possibile trasferimento già a gennaio.

Complice la possibile cessione di Gollini, oscurato dalle buone prestazioni di Terracciano.

Oltre a Tatarusanu, la dirigenza viola ha puntato Salvatore Sirigu, secondo al Napoli, per una trattativa-scambio che porterebbe il portiere sardo a Firenze e Gollini in terra partenopea.

I gigliati guardano anche in casa propria: in prospettiva si parla di Tommaso Martinelli, giovane estremo difensore classe 2006, sui cui i viola ripongono grande fiducia per il futuro.

Francesco Flaùto