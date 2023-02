Calciomercato Milan, i rossoneri sull’attaccante dell’Arsenal: vale 20 milioni!

Giornata tranquilla quella di oggi in casa Milan con i rossoneri reduci da un’importantissima vittoria per 0-1 maturata all’U-Power Stadium di Monza contro i brianzoli guidati da Raffaele Palladino che hanno saputo vender cara la pelle.

Il Milan completa così una settimana “perfetta” con 3 vittorie dal peso specifico molto importante visto che le due arrivate in campionato hanno rilanciato i rossoneri in zona Champions, mentre quella in Champions ha dato un vantaggio, seppur minimo, alla banda di Pioli in vista del ritorno.

In difesa si è finalmente rivista la solidità che ha contraddistinto il Milan campione d’Italia, ma in attacco non sono arrivati molti sussulti e per questo Maldini e Massara avrebbero messo nel mirino il giovane Folarin Balogun dell’Arsenal.

Milan Calciomercato Balogun

Calciomercato Milan, occhi su Balogun per l’atacco

Stando a quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, il Milan avrebbe messo gli occhi sul classe 2001 di proprietà dell’Arsenal e ora in forza al Reims per dare il tocco di qualità in più all’attacco.

La valutazione attribuita dall’Arsenal è di circa 20 milioni, ma il Milan è pronto ad imbastire la trattativa.

I rossoneri però devono sbrigarsi poiché ci sono già molti altri club interessati al calciatore come Marsiglia e Villareal.

Andrea Mariotti