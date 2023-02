Champions League, buone notizie per Conte: tornerà con il Milan

Buone notizie in arrivo per Antonio Conte, pronto ad affrontare il nemico faccia a faccia nel prossimo incontro con il Milan.

Un ritorno in campo, quello del tecnico leccese, che non sembrava essere del tutto atteso. Rimasto nuovamente in Italia per ulteriori visite e cure, l’allenatore del Tottenham si è trovato infatti ancora alle prese con problemi alla cistifellea.

Almeno due settimane di stallo attendono al momento Conte, lasciando alla guida dei suoi Spurs il vice allenatore Cristian Stellini.

Conte – Pioli

Il tecnico del Tottenham determinato contro il Milan: Conte pronto a tornare nella prossima sfida

Se le difficili condizioni impediranno a Conte di presenziare con ogni probabilità agli incontri con West Ham e Chelsea, la stessa assenza non dovrebbe però ripetersi con il Milan, con il mister disponibile per il match di ritorno l’8 marzo.

Secondo quanto riferito da The Telegraph, il prossimo affronto con i rossoneri si presupporrebbe quindi determinato, con il tecnico proiettato verso uno scontro in prima persona con cui superare l’1-0 dell’ultima partita di andata in Champions League.

Liliana Longoni