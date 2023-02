Galliani festeggia l’anniversario con stile: l’omaggio al Milan di Berlusconi

Adriano Galliani è stato uno storico membro della dirigenza del Milan di Silvio Berlusconi e attualmente, assieme all’ex presidente dei rossoneri, è al Monza, club della sua città natale che è riuscito a portare per la prima volta in Serie A.

Adriano Galliani è intervenuto ai microfoni di DAZN dove ha ricordato un importante anniversario della storia del Milan oltre ad un aneddoto sul suo operato con Silvio Berlusconi.

“Grande festa per me che sono Monzese sin da bambino. Vorrei ricordare che oggi è il 20 febbraio e Silvio Berlusconi in questo giorno nel 1986 acquistava il Milan. Per commemorare questa data sto indossando dei gemelli raffiguranti la Champions League con il numero 7, come quelle vinte dal Milan”.

“Come tutti i giochi ci sono momenti in cui le cose possono andare bene come male. Ricordo quando Van Basten era cercato dal Barcellona con Johan Crujyff ma il Milan poteva permettersi di offrire di più”.