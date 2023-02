ULTIM’ORA- Tegola Inter: l’attaccante salta il derby

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Milan, si prospetta un derby davvero avvincente considerando soprattutto la posizione in classifica delle due squadre.

Da un alto c’è l’Inter che vuole mantenere la striscia positiva di risultati per cercare di continuare ad inseguire il Napoli, dall’altro ci sono i rossoneri in netta difficoltà in questa fase della stagione.

Il Milan che non vince in campionato dal 4 gennaio, dovrà riscattare anche la fine di Supercoppa persa nettamente per tre a zero proprio contro i cugini nerazzurri.

Milan-Inter, Supercoppa

Non ci sarà contro il Milan: il giocatore

Tuttavia, giunge in questi minuti una brutta notizia per Inzaghi, infatti, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, un attaccante dell’Inter salterà la sfida di domani.

Si tratta dell’attaccante argentino Joaquin Correa che causa infortunio non sarà della partita, una stagione fino a questo momento molto deludente per l’ex Lazio.

Joaquin Correa (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Dunque, una soluzione in meno a disposizione del tecnico Simone Inzaghi che però ha la fortuna di avere, invece, un Lautaro Martinez in forma strabiliante.

Achille Strombetta