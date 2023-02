Milan, Maignan continua a lavorare: spunta la data del rientro

Una delle assenza che ha maggiormente penalizzato il Milan in questa fase della stagione è stata certamente quella di Mike Maignan.

Il portiere francese è alle prese con un infortunio al polpaccio da prima del Mondiale in Qatar. Il numero 16 del Milan, oltre a saltare proprio la Coppa del Mondo con la sua Francia, non è ancora sceso in campo in questo 2023.

Diverse ricadute al muscolo infortunato hanno posticipato di molto il rientro in campo di “Magic” Mike.

Mike Maignan

Maignan tornerà contro l’Atalanta?

Ora Maignan sembra aver trovato finalmente un po’ di serenità e vede il suo rientro sempre più vicino.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna dal Corriere dello Sport, Maignan ha ripreso da qualche giorno a lavorare in gruppo e ora prosegue spedito verso il rientro da titolare.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Per Maignan, il provino decisivo attorno a una possibile titolarità va rimandato a mattina: si va in ogni caso verso una convocazione del portiere”.

Calabria e Bennacer torneranno contro la Fiorentina

Oltre a Maignan, in casa Milan sono diversi i giocatori pronti a rientrare a disposizione di Stefano Pioli.

Calabria e Bennacer, sono gli altri infortunati: entrambi non saranno a disposizione per il match con l’Atalanta. L’obiettivo è averli pronti per la sfida al Tottenham, ma potrebbero tornare anche contro la Fiorentina che può rappresentare un test per le loro condizioni.