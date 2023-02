Inter-Milan, retroscena a sorpresa su Ibra: è successo negli spogliatoi prima del derby

Buio che più buio non si può. Questa l’incredibile situazione che ha completamente travolto il Milan nel 2023, rendendo praticamente impotenti i rossoneri nelle ultime apparizioni ufficiali. Sono infatti 2 pareggi e 5 sconfitte negli ultimi 7 confronti le statistiche di un diavolo che non sa più cosa significhi la parola “vittoria”.

Gol di Lautaro (Getty Images)

Fa ancora più male pensare che, fra quell’impietoso score di 5 sconfitte, figurano anche due batoste incassate dai cugini nerazzurri, che hanno visto dapprima l’Inter trionfare in Supercoppa e poi i rossoneri soccombere al sesto posto, dopo la sconfitta di ieri sera in campionato. Emergono inoltre nuovi retroscena in merito alla sfida decisa la scorsa notte da Lautaro, con protagonista Ibrahimovic.

Non basta neanche Ibra, la trovata dello svedese prima del derby

Assenza di un leader, squadra allo sbaraglio e tante tante tensioni interne. Sono queste le critiche mosse in direzione dello spogliatoio Milan, ovviamente sommerso dal veleno sputato dai tifosi rossoneri a seguito dello sconvolgente calo avuto dai propri beniamini. A tal proposito, ci ha provato Zlatan Ibrahimovic a risollevare il morale dei suoi, con una provocazione inscenata prima del derby.

Quasi come a confermare il pugno della situazione perso da Stefano Pioli, Ibra ha provato a salire in cattedra nei giorni antecedenti al match, affiggendo al muro degli spogliatoi rossoneri alcune frasi provocatorie pronunciate dai calciatori dell’Inter dopo il derby di Supercoppa.

Derby di Supercoppa (Getty Images)

Dal “li abbiamo mangiati” di Calhanoglu al “dente avvelenato” di Bastoni, passando per il “rispetto nei festeggiamenti” richiesto da Dzeko. Tutte frasi affisse sui muri rossoneri nei giorni antecedenti alla stracittadina, riportate dal giornalista Luca Serafini e figlie di una “malvagia” trovata dello svedese. Purtroppo per il Milan però, neanche capitan Ibrahimovic è riuscito a dirottare una nave ormai completamente alla deriva.

Mario Reccia