Rinnovo Leao, accordo vicino con il Milan? Notizia da Di Marzio!

Oltre le prestazioni e i risultati discutibili delle ultime settimane, la questione che sta tenendo sulle spine tutti i tifosi rossoneri è il rinnovo del talento portoghese Rafael Leao.

L’attaccante rossonero è, da sempre, la luce per il reparto offensivo della squadra di Pioli con i suoi cambi di passo e la sua enorme qualità che sta dimostrando di avere settimana dopo settimana. Anche nella splendida vittoria di ieri sera del Milan sul Tottenham di Antonio Conte ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori.

Prestazione di ieri sera che è valsa anche il premio di MVP per il talento portoghese che ha messo in seria difficoltà la difesa inglese.

Rinnovo Leao, Di Marzio: “Ecco le ultime”

Sono settimane che la questione rinnovo non sembra risolversi e nella mente dei tifosi alleggia il “fantasma” Donnarumma, perdere a zero un altro pezzo da novanta della rosa per problemi legati all’ingaggio sarebbe un duro colpo da digerire per i supporter rossoneri.

Non è di questo avviso l’esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, da sempre fonte sicura e indiscutibile sulle notizie riguardanti il calciomercato delle squadre di Serie A e non.

Il giornalista a Sky ha fatto il punto sulla situazione legata al rinnovo, di seguito le sue parole:

“Non ci sono stati nuovi ostacoli o problematiche inattese, c’è una trattativa che va avanti con grande serenità. La presenza di Cardinale a Milano potrebbe far nascere un impulso decisivo per arrivare ad accellerare su Leao così come per Giroud”.

Dunque i tifosi di fede rossonera possono dormire sogni tranquilli, secondo le ultime indiscrezioni il talento cristallino di Rafael Leao è destinato a brillare a San Siro ancora per molto tempo.

MICHELE D’ERRICO