Mercato Milan, nuovo obiettivo per l’attacco dalla Francia!

Una stagione che si prospetterebbe piuttosto calda, quella estiva di calciomercato in casa Milan. In mancanza di un vero colpo importante conseguito nel mercato invernale, i rossoneri sono così già prontamente proiettati alla prossima sessione, pensando a importanti acquisti per un prossimo vincente attaccante.

Tra i nomi considerati, le ultime notizie rivelerebbero un vivo interesse nei confronti di Folarin Jerry Balogun.

Il club rossonero avrebbe così puntato gli occhi sull’attaccante dello Stade Reims, come riferito anche da Niccolò Ceccarini via TuttoMercatoWeb. Un attaccante di spicco, Balogun, che avrebbe attirato su di sé anche l’attenzione di diverse altre squadre oltre al Milan.

Maldini – Milan

Dal Milan focus sulla prossima finestra di mercato: occhi puntati su Balogun

Il 21enne in forza Reims, in prestito dall’Arsenal, è stato difatti motivo di stupore nel suo percorso in Ligue 1, mostrando qualità proprie dei professionisti di un certo calibro.

Sonda così il terreno il Milan, cogliendo al momento i buoni margini di possibilità per un possibile acquisto degno di nota nel mercato rossonero. Un giocatore, Balogun, la cui valutazione ammonterebbe del resto ora intorno ai 20 milioni di euro.

Tra i nomi considerati dal Milan per il centrocampo ci sarebbero anche Giannis Konstantelias del Paok, Samardzic dell’Udinesee e Gonzalez del Lecce.

Liliana Longoni